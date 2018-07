Moskau (AFP) Nach dem Referendum über einen Beitritt der ukrainischen Halbinsel Krim zu Russland will sich der russische Staatschef Wladimir Putin am Dienstag zum weiteren Vorgehen äußern. Geplant sei eine Rede um 15.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) vor beiden Kammern des russischen Parlaments, kündigte der Vizepräsident der Duma, Iwan Melnikow, am Montag an. Der Kreml bestätigte den Termin, äußerte sich allerdings nicht zum Inhalt der Rede.

