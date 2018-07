Pretoria (AFP) Der wegen Mordes an seiner Freundin angeklagte südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius hat vor den tödlichen Schüssen auf Reeva Steenkamp sechs neue Feuerwaffen bestellt - mehr als gesetzlich erlaubt. Die Rechnung für die drei Pistolen, zwei Revolver und ein Gewehr habe Pistorius am Todestag von Steenkamp, dem 14. Februar 2013, erhalten, sagte Sean Rens, Lizenzgeber für Waffen, am Montag vor Gericht in Pretoria. Einen Monat später sei die Bestellung annulliert worden. Normalerweise dürfen Nicht-Sammler in Südafrika höchstens vier Schusswaffen besitzen.

