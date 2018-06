Berlin (dpa) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erhöhen die Gewerkschaften den Druck. Es soll Warnstreiks vor allem in Niedersachsen und Südbaden, aber auch in Sachsen, Thüringen und Berlin geben.

Berufspendler, Eltern und Patienten müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen. In den nächsten Tagen werden die Proteste dann auf weitere Länder ausgedehnt.

Die Gewerkschaften Verdi, GEW und dbb-Beamtenbund fordern für die 2,1 Millionen Angestellten der Kommunen und des Bundes eine Lohnerhöhung um 100 Euro plus zusätzlich 3,5 Prozent. Ein Angebot der Arbeitgeber gibt es bislang nicht. Die Verhandlungen werden am Donnerstag in Potsdam fortgesetzt.