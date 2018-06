Indian Wells (SID) - Der Weltranglistenzweite Novak Djokovic hat sich nach seinem ersten Turniersieg der Saison verhalten über die Zusammenarbeit mit dem zweimaligen Wimbledonsieger Boris Becker geäußert. "Ich denke, ich kann in der Arbeit mit Boris auf mehr Positives als Negatives zurückblicken", sagte Djokovic der BBC nach seinem Sieg beim ATP-Turnier in Indian Wells. Djokovic war in Kalifornien von seinem langjährigen Coach Marian Vajda betreut worden.

"Es ist erst der Anfang der Zusammenarbeit, und man kann erwarten, dass es etwas Zeit braucht, bis wir verstehen, wie wir arbeiten und wie wir sind - auf und abseits des Platzes", sagte der 26-Jährige, der Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) in drei Sätzen bezwungen hatte. Beim Turnier in Miami (18. bis 30. März) wird Becker wieder in der Box von Djokovic Platz nehmen. Als Schützling des 46-Jährigen wartet Djokovic noch auf seinen ersten Turniersieg.