Berlin (dpa) - Nach dem anhaltenden Smog gelten in Paris heute Fahrverbote. Im Großraum der französischen Hauptstadt dürfen nur Autos und Motorräder im Großraum Paris unterwegs sein, deren Kennzeichen mit einer ungeraden Zahl endet, wie die Regierung am Wochenende beschloss. Ausgenommen von der Regelung sind Elektro- oder Hybridautos und Fahrzeuge mit mindestens drei Insassen. Sollte sich die Luftqualität nicht verbessern, werde die Beschränkung auch am Dienstag in Kraft bleiben. In diesem Fall dürfen Fahrzeuge mit gerader Endzahl im Kennzeichen auf die Straße.

