Mogadischu (AFP) In der Nähe der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist am Montag ein Bombenanschlag auf einen Fahrzeugkonvoi von Soldaten der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) verübt worden. Ein Sprecher der islamistischen Shebab-Miliz sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe sieben Tote gegeben, darunter "Ausländer". Die Information konnte zunächst nicht bestätigt werden.

