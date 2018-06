New York (AFP) Der japanische Autohersteller Honda ruft in den USA fast 900.000 Autos wegen einer möglichen Brandgefahr in die Werkstätten. Bei den Minivans vom Typ Odyssey könne durch ein Problem an der Benzinpumpe Kraftstoff entweichen, heißt es in einem Dokument von Honda, das am Wochenende auf der Webseite der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA veröffentlicht wurde. Der entweichende Kraftstoff könne sich entzünden. Es lägen aber keine Berichte über Brände oder Unfälle vor, die auf das Problem zurückzuführen seien, erklärte Honda.

