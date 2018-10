New York (AFP) Die langjährige Freundin von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger, L'Wren Scott, ist am Montag tot in einer New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Jagger sei "völlig schockiert und am Boden zerstört" von der Nachricht, teilte ein Sprecher des Rockstars mit. US-Medienberichten zufolge wurde die 49-jährige Scott erhängt aufgefunden, sie soll einen Schal um den Hals gehabt haben.

