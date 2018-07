Washington (AFP) Nach der Verschärfung der Sanktionen in der Krim-Krise hat US-Präsident Barack Obama Russland mit weiteren Strafmaßnahmen gedroht. "Wir stehen bereit, um weitere Sanktionen zu verhängen", sagte Obama am Montag in Washington. Mit einer neuen Verordnung habe er die Voraussetzung dafür geschaffen, die Strafmaßnahmen auf den russischen Rüstungssektor auszuweiten. "Eine weitere russische Militärintervention in der Ukraine wird Russlands diplomatische Isolation nur vertiefen und der russischen Wirtschaft einen größeren Tribut abfordern", sagte der US-Präsident.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.