Paris (AFP) Der Planet Merkur ist im Laufe seiner Geschichte weitaus stärker geschrumpft als bislang angenommen. Weil der Planet abkühlt, ging der Durchmesser des Merkur in den vergangenen 3,8 Milliarden Jahren um bis zu 14 Kilometer auf heute 4880 Kilometer zurück, wie Wissenschaftler in einer am Sonntag im Fachmagazin "Nature Geoscience" veröffentlichten Studie schrieben. Der Merkur ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems und der mit dem geringsten Abstand zur Sonne.

