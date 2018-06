Washington (AFP) Mehr als 1500 Jahre war sie unter antarktischem Eis eingefroren, nun ist eine Moospflanze im Labor wieder zu Leben erwacht. Dies sei die längste bisher bekannte Überlebenszeit für Moos, erklärten die an der Studie beteiligten Wissenschaftler am Montag in der US-Zeitschrift "Current Biology". Bisher war diese auf 20 Jahre taxiert worden.

