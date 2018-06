München (dpa) - Nach den Kommunalwahlen analysieren die Parteien in Bayern heute ihre Ergebnisse in Städten, Gemeinden und Landkreisen. Der CSU-Vorstand kommt zu einer Sitzung in München zusammen; am Nachmittag will Parteichef Horst Seehofer über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Bei der SPD haben die bayerische Generalsekretärin Natascha Kohnen sowie der alte und neue Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly zur Pressekonferenz geladen. Maly hatte seinen Posten verteidigt. In anderen Großstädten werden die neuen Rathauschefs erst nach Stichwahlen feststehen- darunter München.

