München (dpa) - Nach den Kommunalwahlen analysieren die Parteien in Bayern heute ihre Ergebnisse in Städten, Gemeinden und Landkreisen. In einigen Großstädten werden die neuen Rathauschefs erst nach den Stichwahlen in zwei Wochen feststehen - darunter auch in München. Dort wird es dann ein Duell zwischen Dieter Reiter von der SPD und Josef Schmid von der CSU um die Nachfolge des langjährigen SPD-Rathauschefs Christian Ude geben. Reiter lag im ersten Wahlgang der Kommunalwahlen 3,9 Punkte vorne.

