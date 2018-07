Stockholm (dpa) - Volkswagen drückt bei der Verzahnung seiner drei Nutzfahrzeug-Marken aufs Tempo. Der Konzern gab am Dienstag bekannt, die nächste Generation seines Großtransporters Crafter in Polen zu bauen.

Dafür stampft VW für gut eine Dreiviertelmilliarde Euro ein neues Werk aus dem Boden. An der Front der VW-Lkw-Tochter Scania gibt es derweil Querelen, die Schweden sträuben sich gegen das VW-Angebot einer Komplettübernahme.

Die Allianz seiner Nutzfahrzeugaktivitäten ist für den VW-Konzern seit geraumer Zeit eine offene Baustelle. Die Töchter Scania und MAN sowie die eigene Marke VW-Nutzfahrzeuge sollen stärker voneinander profitieren. Ein Problem dabei: VW besitzt Scania nicht komplett, hat noch nicht den Durchgriff.

Mit einer Ende Februar erfolgten Offerte an die restlichen Scania-Aktionäre soll sich das nun ändern. Fast sieben Milliarden Euro stellen die Wolfsburger dafür bereit. Doch die Schweden monierten am Dienstag, Scania sei noch weitaus mehr wert.

In Polen sind derweil die Fakten schon geschaffen: Der Bau des Werkes in Września nahe der westpolnischen Stadt Posen (Poznań) wird Ende des Jahres beginnen und mindestens 2300 neue Jobs schaffen.

Start für die Crafter-Produktion soll Ende 2016 sein. Polens staatliche Agentur zur Förderung ausländischer Investitionen PAIZ bezifferte den Wert der VW-Investition auf rund 800 Millionen Euro. Ein Sprecher des Autobauers wollte das nicht kommentieren. Aus der VW-Zentrale in Wolfsburg verlautete aber, diese Größenordnung treffe durchaus zu.

Im Segment der Großtransporter ist damit die Kampfansage an Daimler perfekt. Denn die Schwaben bauen noch bis 2016 für VW den Crafter in Düsseldorf und Ludwigsfelde - auf deutschem Lohnkostenniveau. Das Modell ist fast identisch mit dem Mercedes-Sprinter. Nun prescht VW im Alleingang vor, die Entwicklung des Crafter-Nachfolgers für Polen und 2016 läuft schon in Eigenregie.

Im westpolnischen Posen ist der Wolfsburger Konzern derweil schon bestens bekannt: Die Marke VW-Nutzfahrzeuge baut dort mit mehr als 6200 Beschäftigten den Kleintransporter Caddy und den größeren T5. Die Nutzfahrzeug-Tochter MAN stellt mit gut 1000 Mitarbeitern Stadt- und Überlandbusse her.

Wie VW ebenfalls am Dienstag mitteilte, ordnet man Teile der künftigen Tiguan-Produktion neu. Die Geländelimousine auf Golf-Basis werde in Zukunft auch am Nutzfahrzeugstandort Hannover produziert, es geht dabei um zusätzliches Volumen, um das Wolfsburg entlastet werden soll.

Das Werk im Stadtteil Hannover-Stöcken hatte sich vergeblich um den Zuschlag für den Crafter bemüht und wird 2016 auch die Teilfertigung der Porsche-Limousine Panamera an Leipzig abgeben. Da kommt die Auslastungsplus mit dem Tiguan gerade recht.