Dallas/Charlotte (SID) - Wichtige Siege im Kampf um einen Play-off-Platz feierten der deutsche Basketball-Star Dirk Nowitzki und Rookie Dennis Schröder am Montagabend in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Nowitzki kam mit den Dallas Mavericks im ersten von acht Heimspielen in Folge zu einem 94:89-Erfolg gegen die Boston Celtics. Schröder gewann mit den Atlanta Hawks 97:83 bei den Charlotte Bobcats.

Dallas festigte mit dem 41. Saisonsieg Platz sieben in der Western Conference, die Texaner liegen nun drei Siege vor den neuntplatzierten Phoenix Suns. Beim Erfolg gegen Altmeister Boston am St. Patrick's Day war Nowitzki mit 19 Punkten bester Werfer der Mavericks, ihm folgte Monta Ellis mit 17 Zählern. "Am St. Patrick's Day gegen Boston zu gewinnen, ist nicht leicht, auch nicht vor eigenem Publikum", sagte Dallas-Coach Rick Carlisle.

Nowitzki war im Schlussviertel wieder der große Rückhalt der Mavericks. Nach einem Pass von Devon Harris, der den Ball nach einem Steel liegend zu seinem deutschen Teamkollegen beförderte, streckte sich der Würzburger beim Korbleger zur 74:66-Führung mächtig. "Ich hätte mit beinahe die Muskeln gerissen", sagte Nowitzki, "es war ein großer Pass von Devin. Der Sieg war immens wichtig für uns." Anschließend verwandelte Nowitzki beim Stand von 85:83 einen Dreier.

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmen die Atlanta Hawks, die in Charlotte zum vierten Mal in Folge das Parkett als Sieger verließen. Dennis Schröder, der in der EM-Qualifikation sein Debüt in der Nationalmannschaft geben will, kam auf sechs Punkte und drei Rebounds.

Sicherster Schütze der Hawks war einmal mehr Paul Millsap mit 28 Punkten. Für Atlanta war es der elfte Sieg nacheinander gegen die Bobcats. In der Eastern Conference liegt das Team aus der ehemaligen Olympiastadt als Achter drei Siege vor Verfolger New York Knicks.

Einen Negativrekord stellten die Philadelphia 76ers auf. Das 90:99 bei den Indiana Pacers bedeutete die 21. Niederlage in Folge, das gab es in der Klubgeschichte noch nie. Indiana feierte dagegen erstmals seit der Saison 2003/04 wieder den 50. Sieg in der Hauptrunde.