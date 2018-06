Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstagmittag während der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Kehrtwende vollzogen und ist ins Plus gedreht.

Nach einem Tagestief bei 9105 Punkten stand der deutsche Leitindex zuletzt mit 9241 Punkten um 0,66 Prozent höher als am Vortag.

Ein Händler begründete dies damit, dass die Aussagen von Putin in seiner Rede an die Nation nicht für ein russisches Interesse an einer Ausweitung der Krim-Krise auf weitere Teile der Ukraine sprächen.

Bei seinem Auftritt unterzeichnete Putin den Vertrag über die Aufnahme der völkerrechtlich zur Ukraine gehörenden Schwarzmeer-Halbinsel Krim.