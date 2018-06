Berlin (AFP) CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hält wenig von der drastischen Wortwahl in ihrer Partei zum Fall Edathy. "Jeder hat so seine eigene Sprachregelung", sagte sie am Dienstag in Berlin in Bezug auf die Aussage von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Scheuer hatte unter anderem gesagt, Edathy "kotze" ihn an und gehöre "in die Klapse". Der CSU-Politiker hatte damit auf das jüngste Interview des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy reagiert.

