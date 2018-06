Düsseldorf (AFP) Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften am Dienstag ihre Warnstreiks beträchtlich ausgeweitet. Allein in Nordrhein-Westfalen traten mehr als 50.000 Beschäftigte in den Ausstand, wie die Gewerkschaft Verdi in Düsseldorf mitteilte. In weiten Teilen des einwohnerstärksten Bundeslandes blieben demnach Busse und Bahnen in den Depots, Berufspendler mussten auf andere Transportmittel ausweichen. Auch kommunale Kindertagesstätten blieben in vielen Städten an Rhein und Ruhr geschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.