Hannover (AFP) Der Volkswagen-Konzern baut ein neues Werk in Polen und wird den VW Crafter künftig in der Nähe von Posen zusammenschrauben. Die neue Fabrik soll 2016 die Produktion aufnehmen, wie Volkswagen am Dienstag in Hannover mitteilte. Damit schaffe Volkswagen 2300 Arbeitsplätze und investiere 800 Millionen Euro in Polen, erklärte die polnische Behörde für Auslandsinvestitionen in Warschau.

