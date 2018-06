Stockholm (AFP) Die von Volkswagen geplante Komplettübernahme des schwedischen Lastwagenbauers Scania stößt auf Widerstand: Scania lehne das VW-Angebot ab, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es entspreche nicht dem langfristigen Wert von Scania. VW glaubt dennoch an den Erfolg seines Angebots, wie der Konzern in Wolfsburg erklärte. Mehr zahlen als bisher angeboten will Europas zweitgrößter Autohersteller nicht.

