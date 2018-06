Erfurt (AFP) Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Thüringens Ex-Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD) eingestellt. Es bestehe "kein Tatverdacht eines strafrechtlich relevanten Handelns", teilte die Justizbehörde am Dienstag in Erfurt mit. Zudem gebe es keine begründeten Hinweise, dass Machnig in betrügerischer Absicht fehlerhafte Angaben gemacht oder in Täuschungsabsicht gehandelt habe.

