Brüssel (AFP) Noch monatelanger Hängepartie kann Griechenland nun auf die baldiger Auszahlung einen weiteren Hilfstranche in Milliardenhöhe hoffen. Die Gespräche der Geldgeber-Troika und der Regierung in Athen über die Reformauflagen für Griechenland seien kurz vor dem Abschluss, sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn am Dienstag in Brüssel. "Ich kann bestätigen, dass wir uns geeinigt haben in den wichtigsten Politikfeldern in Zusammenhang mit dem griechischen Anpassungsprogramm."

