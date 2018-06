Wiesbaden (AFP) Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist bei Vollzeitbeschäftigten besonders hoch. Frauen, die in Vollzeit arbeiten, verdienen 17 Prozent weniger als Männer, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Bei Teilzeitbeschäftigten lag der Verdienstunterschied im vergangenen Jahr dagegen bei nur vier Prozent. Die Statistiker werteten ihre Daten gesondert nach Beschäftigungsumfang aus; Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte wurden nicht berücksichtigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.