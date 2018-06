Brüssel (AFP) Die Pkw-Neuzulassungen in Europa sind im sechsten Monat in Folge gestiegen. In der EU wurden im Februar 861.058 neue Autos verkauft, wie der europäische Autobauerverband ACEA am Dienstag in Brüssel mitteilte. Dies bedeute einen Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Allerdings blieben die Neuwagenzulassungen auf historisch niedrigem Niveau. Der ACEA registrierte den zweitschwächsten Februar-Wert seit Beginn der gemeinsamen europäischen Statistik im Jahr 2003.

