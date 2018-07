Brüssel (AFP) EU-Ratschef Herman Van Rompuy wird nach Angaben von EU-Diplomaten am Mittwoch zu einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nach Moskau reisen. Eine offizielle Bestätigung der Reisepläne gab es am Dienstag in Brüssel zunächst nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.