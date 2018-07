Brüssel (AFP) Die Europäische Union will die "Annexion" der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland nicht anerkennen. "Die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und Unabhängigkeit der Ukraine muss respektiert werden", erklärten EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Kommissionschef José Manuel Barroso am Dienstag in Brüssel. "Die Europäische Union erkennt die Annexion der Krim und Sewastopols durch die Russische Föderation nicht an und wird dies nicht tun."

