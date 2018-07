Paris (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre 34 Mitgliedsländer aufgerufen, mehr für die soziale Abfederung der anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun. "Kurzfristige Einsparungen an den falschen Stellen" könnten den Staaten langfristig teuer zu stehen kommen, warnte die in Paris ansässige Organisation in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mit dem Titel "Die Krise und ihre Auswirkungen".

