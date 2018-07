Hamburg (dpa) - Die Schauspielerin Mareike Carrière ist tot. Die unter anderem durch die TV-Serie "Großstadtrevier" bekanntgewordene 59-Jährige starb nach Angaben ihres Managements in der Nacht zum Montag in Hamburg an den Folgen einer Krebserkrankung.

Sie sei im Kreise ihrer Familie gestorben, sagte eine Sprecherin des Managements in der Hansestadt der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte Bild.de über den Tod der Schauspielerin berichtet.