Paris (AFP) Mit Streiks und Demonstrationen haben in Frankreich Gewerkschaften gegen den von Staatschef François Hollande angekündigten "Verantwortungspakt" mit den Unternehmen mobil gemacht. Fünf Tage vor der ersten Runde der Kommunalwahlen gingen in mehreren französischen Städten tausende Menschen "für Löhne, Beschäftigung und soziale Absicherung" auf die Straße. Demonstriert wurde unter anderem in Marseille, Nantes und Rennes. In Paris sollte am Nachmittag ein Demonstrationszug beginnen.

