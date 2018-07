Leverkusen (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Profi- und -Trainer Jürgen Gelsdorf bleibt Vorsitzender der Fußballabteilung des TSV Bayer Leverkusen. Der 61-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung in der BayArena für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Seit 2007 steht Gelsdorf, zugleich Leiter des Nachwuchszentrums am Kurtekotten, an der Spitze der TSV-Fußball-Abteilung.