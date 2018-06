Hamburg (SID) - Der bereits ausgemusterte Abwehrspieler Michael Mancienne hat nach überzeugenden Auftritten in den beiden abgelaufenen Bundesliga-Spielen möglicherweise doch eine Zukunft beim Hamburger SV. "Stand heute ist alles drin - auch, dass wir Michael nicht mehr abgeben", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer der Hamburger Morgenpost: "Es ist unglaublich, dass ein Spieler, der so lange nicht gespielt hat und eigentlich längst weg war, so zurückkommt und solche Spiele abliefert."

In den vergangenen Transferperioden hatte der 48-Jährige nach einem Abnehmer für den 26-jährigen Engländer gesucht, der unter Thorsten Fink und Bert van Marwijk keine Rolle gespielt hatte. Nach dem Kreuzbandriss von Slobodan Rajkovic setzte Hamburgs neuer Trainer Mirko Slomka beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt und beim 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg auf Mancienne. Dessen Vertrag läuft noch bis 2015.