Köln (SID) - Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihre beiden letzten Spiele in der Qualifikation für die EM 2014 am 11. und 14. Juni gegen Mazedonien. Zunächst muss die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen am 11. Juni um 17.45 Uhr in Skopje antreten, das Rückspiel findet am 14. Juni um 12.30 Uhr in Magdeburg statt.

Deutschland, Mazedonien und Russland spielen in der Gruppe 7 um zwei EM-Tickets. Deutschland ist mit 2:2 Punkten Tabellenführer vor Russland und Mazedonien. Die EM findet vom 7. bis 21. Dezember 2014 in Ungarn und Kroatien statt.

Auch die beiden letzten deutschen Testspiele im Vorfeld der EM-Quali sind mittlerweile genau terminiert. Deutschland trifft am 28. (18.30 Uhr) und 29. März (16.00 Uhr) jeweils in Baia Mare auf Rumänien.