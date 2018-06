Berlin (dpa) - Die neue Internet-Endung ".berlin" ist seit Dienstag als weltweit erste Städte-Domain im Internet allgemein verfügbar.

Mit neuen Adressen wie www.schmidt.berlin würden mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten im Netz geschaffen, sagte Dirk Krischenowski, Geschäftsführer der Betreiberfirma Dot Berlin, am Dienstag in Berlin.

Mit dem Startschuss wurde als erste Adresse www.wohnheim.berlin bei dem spanischen Provider Entorno Digital registriert. Die Webseite ist noch nicht online. Die großen Anbieter hatten bereits in der Bewerbungsphase ein großes Interesse an den neuen regionalen Endungen verzeichnet.

Das Interesse an ".berlin" ist nach Angaben der großen Internet-Provider groß. Unter den derzeit mehr als 40 neuen Endungen steht nach Angaben von Strato die Hauptstadt-Domain ganz oben auf der Bestellliste der Interessenten. Zum Start bieten einige große Provider Sonderaktionen an. Bei Strato gibt es die Domain-Endung im ersten Jahr für unter 1,90 Euro, 1&1 bietet eine Adresse mit der Berlin-Endung für die ersten zwölf Monate kostenlos an.

Die Berliner Firma Dot Berlin hatte sich rund zehn Jahren für die Registrierung der ".berlin"-Endung eingesetzt und die dafür nötigen formalen Schritte eingeleitet. Sie wird die neue Hauptstadt-Domain nun mit Unterstützung aus Wirtschaft und Politik betreiben. Rund 50 Registrare gehörten zu den Vertragspartnern.

Die Adresse ".berlin" sei eine privatwirtschaftliche Idee gewesen, habe aber schnell die volle Unterstützung der Politik erhalten, sagte Senats-Sprecher Richard Meng. Erfreulich sei gewesen, dass die Initiative auch aus Berlin und nicht von auswärts gekommen sei. Vor allem Innungen und Handwerksbetriebe dürften in der neuen lokalen Endung einen großen Mehrwert sehen.

Die Internet-Verwaltung ICANN hatte im Juni 2011 in einem historischen Schritt die Erweiterung des Adressraums beschlossen. In einem ersten Schwung waren über 40 Endungen von der ICANN freigegeben worden, darunter etwa auch ".guru", ".bike" und ".camera".

Von den neuen Top Level Domains ist ".berlin" die erste, die zur öffentlichen Vergabe an den Start geht. Wien ist zwar bereits mit einer Städtenamen-Website im Netz vertreten, die öffentliche Registrierung wird aber erst Mitte Juli starten. Zahlreiche Metropolen wie London, New York und Tokio werden folgen. Dann würden auch Top Level Domains in verschiedenen Sprachen wie arabisch und chinesisch verfügbar sein, sagte ICANN-Vorstandsmitglied Cherine Chalaby.

Liste der Anbieter von .berlin