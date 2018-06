Kiew (dpa) - Die Ukraine hat gegen den Anschluss der Schwarzmeer-Halbinsel Krim an Russland protestiert.

"Wir erkennen niemals die sogenannte Unabhängigkeit wie auch die sogenannte Vereinbarung der Krim mit der Russischen Föderation an", sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Jewgeni Perebijnis, in Kiew. "Wir wenden uns an alle verantwortungsvollen Staaten und internationale Organisationen mit dem Aufruf, gegen den Aggressor wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen", sagte er.