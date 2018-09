Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat ein Treffen der sieben wichtigsten Industriestaaten ohne Russland in der kommenden Woche angekündigt. Dabei sollten die Mitglieder das weitere Vorgehen in der Krim-Krise besprechen, teilte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Caitlin Hayden, mit. Bei dem Treffen am Rande des Nukleargipfels in Den Haag sollten die Teilnehmer sich weitere Schritte überlegen. Vertreten in der G7-Gruppe sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

