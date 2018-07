Moskau (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Vereinigung der Republik Krim und der dortigen Hafenstadt Sewastopol mit der russischen Föderation angewiesen.

Es werde zwei neue Subjekte Russlands geben, sagte Putin am Dienstag bei einer Rede an die Nation im Kreml. Die große Mehrheit der Russen und der Krim-Bewohner sei dafür. "Nur das Volk ist der Quell aller Macht."

Putin bezeichnete das international nicht anerkannte Krim-Referendum über einen Anschluss der zur Ukraine gehörenden Halbinsel an Russland als "überzeugend". Es sei demokratisch und im Einklang mit internationalem Recht abgelaufen.

Putin verteidigte das Vorgehen Russlands in dem Konflikt und richtete schwere Vorwürfe an die Ukraine. "Es gibt keine legitimierte Macht in der Ukraine." Der jüngste Machtwechsel in Kiew sei ein Putsch gewesen, der mit Mord und Terrorismus einhergegangen sei. Unter den neuen Kräften seien Faschisten, Russlandfeinde und Antisemiten. Als erste Maßnahme hätten die neuen Machthaber die Minderheiten im Land diskriminiert.

Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands in der Krim-Krise wurde Moskau nach Angaben von Frankreichs Außenminister Laurent Fabius aus der Gemeinschaft der führenden Wirtschaftsnationen (G8) suspendiert. "Wir haben beschlossen, Russlands Teilnahme auszusetzen", sagte Fabius dem Sender Europe 1. Die sieben führenden Länder würden sich ohne Russland treffen. Auch über seinen Twitter-Account verbreitete Fabius die Information. Nähere Angaben machte er nicht.