Berlin (dpa) - Nach dem Tod der langjährigen Freundin von Mick Jagger haben die Rolling Stones ihre gesamte Tour durch Australien und Neuseeland abgesagt. "Es tut uns zutiefst leid", teilten die Stones auf ihrer Homepage mit. Zugleich bedankte sich die Band bei ihren Fans für die "Unterstützung in dieser schwierigen Zeit". Die Mode-Designerin L'Wren Scott wurde gestern tot in ihrer Wohnung in New York gefunden. Sie war seit 2001 mit dem Stones-Sänger zusammen.

