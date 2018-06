Perth (dpa) - Nach dem Tod von Mick Jaggers Freundin in New York haben die Rolling Stones ihr Konzert morgen in Perth in Australien abgesagt. Das teilte der Tourveranstalter Frontier Touring auf Facebook mit. "Es gibt zunächst keine weiteren Informationen", hieß es. Damit ist unklar, ob das Konzert nachgeholt wird und ob die anderen Auftritte in Australien wie geplant stattfinden. Jaggers langjährige Freundin, Model und Designerin L'Wren Scott war gestern tot in ihrer Wohnung in New York gefunden worden. US-Medien spekulierten über eine Selbsttötung.

