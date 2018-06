Berlin (dpa) - Für Rapper Samy Deluxe (36) sind Menschenrechtler größere Vorbilder als Mafiosi wie Al Capone.

"Ich mochte immer Bücher und Filme über Leute, die was in der Welt bewegt haben, Malcolm X oder Gandhi, so selbstaufopfernde Menschen, die ihre Energie dafür investiert haben, anderen zu helfen. Das waren immer meine männlichen Vorbilder", sagte der Hamburger der dpa. "Menschenrechtler haben richtig was geschafft. Das interessiert mich mehr als irgendwelche Gangster-Geschichten." Trotzdem liebe er Mafia-Filme. "Klar, als Gangster rumzulaufen ist auch cool - aber nur in der Fantasie. Ich habe immer diese Helden gesucht, keine Anti-Helden." Am 21. März erscheint sein neues Album "Männlich".

