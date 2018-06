Katar-WM 2022: Bestechungsvorwürfe gegen früheren FIFA-Vize Warner

Berlin (dpa) - In Zusammenhang mit der umstrittenen Fußball-WM 2022 im Golfstaat Katar sind neue Bestechungsvorwürfe laut geworden. Nach Informationen der englischen Tagezeitung "Telegraph" (Dienstag) sollen der frühere FIFA-Vizepräsident Jack Warner und dessen zwei Söhne kurz nach der Abstimmung über den WM-Ausrichter im Dezember 2010 fast zwei Millionen Dollar (umgerechnet 1,44 Millionen Euro) aus dem Emirat erhalten haben. Das gehe aus Unterlagen hervor, die dem Blatt vorliegen. Die US-Behörde FBI soll Ermittlungen aufgenommen haben.

Nach Randale in Hannover: Hohe Geldstrafe für Eintracht Braunschweig

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Braunschweig muss wegen Fanrandale beim Niedersachsen-Derby im November in Hannover eine hohe Geldstrafe bezahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte gegen den Bundesliga-Aufsteiger eine Strafe in Höhe von 50 000 Euro und eine zusätzliche Auflage von 20 000 Euro. Der Tabellenletzte kann innerhalb von 24 Stunden gegen das Urteil des Einzelrichters eine mündliche Verhandlung beantragen. Vor dem Derby bei Hannover 96 waren am 8. November Eintracht-Fans gewaltsam und unkontrolliert in den Gästebereich eingedrungen.

DFB verhängt 28 000 Euro Geldstrafe für Hertha BSC

Frankfurt/Main (dpa)- Hertha BSC ist wegen Fanrandale vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 28 000 Euro verurteilt worden. Wie der DFB am Dienstag mitteilte, ist der Berliner Bundesligist wegen "fortgesetzten unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" auffällig geworden. In der Partie bei Eintracht Braunschweig am 8. Dezember wurden im Berliner Block bengalische Feuer gezündet. Beim Spiel bei Borussia Dortmund am 21. Dezember warfen Hertha-Fans Gegenstände aufs Spielfeld.

Dortmund-Gegner St. Petersburg verpflichtet Trainer Villas-Boas

St. Petersburg (dpa) - Vor dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund hat der russische Vizemeister Zenit St. Petersburg einen neuen Trainer gefunden. Der Portugiese André Villas-Boas wird die Nachfolge des vor einer Woche entlassenen Italieners Luciano Spalletti antreten. Beim Spiel in Dortmund am Mittwoch sitzt der 36-Jährige, der 2011 den FC Porto zum Gewinn der Europa League geführt hat, aber noch nicht auf der Bank. Wie der Club am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte, wird Villas-Boas ab Donnerstag seinen Vertrag für zwei Spielzeiten (bis 2015/16) antreten.

Russische Eiskunstlauf-Olympiasieger nicht zur WM

Hamburg (dpa) - Die russischen Paarlauf-Olympiasieger Tatjana Wolossoschar und Maxim Trankow werden nicht zu den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in der kommenden Woche nach Tokio reisen. Wie der russische Verband bekanntgab, führen die olympischen Silbermedaillen-Gewinner Xenia Stolbowa und Fedor Klimow das Aufgebot in Japan an. Damit steigen die Chancen für die Chemnitzer Aljona Savchenko und Robin Szolkowy auf den fünften WM-Titel. Die Sachsen wollen danach ihre gemeinsame Wettkampfkarriere beenden.

Basketball-Siege für Nowitzki und Schröder in NBA

Dallas/Charlotte (dpa) - Die deutschen Basketballprofis haben in der NBA wichtige Siege gefeiert. Dirk Nowitzki gewann mit seinen Dallas Mavericks am St. Patrick's Day gegen die Boston Celtics 94:89. Der 35-Jährige steuerte am Montag (Ortszeit) 19 Punkte und sechs Rebounds bei. Dallas ist nach dem ersten von acht Heimspielen nacheinander als Siebter der Western Conference weiter auf Playoff-Kurs. Dennis Schröder und die Atlanta Hawks feierten beim 97:83 gegen die Charlotte Bobcats den vierten Sieg in Serie. Schröder spielte 13 Minuten und erzielte sechs Punkte.

Curling-Frauen gewinnen erstes Spiel bei WM in Kanada

Saint John (dpa) - Die deutschen Curling-Frauen haben bei der WM ihr erstes Spiel gewonnen. Im Duell der beiden bis dahin sieglosen Teams gewann Deutschland gegen Tschechien am Montagabend (Ortszeit) 8:5. Eine deutsche 5:0-Führung glichen die Tschechinnen aus, die Entscheidung fiel im letzten End. Zuvor hatten die Curlerinnen gegen Russland, Schottland und die Schweiz Niederlagen kassiert.