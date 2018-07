Moskau (AFP) Im Konflikt um die Ukraine strebt Russlands Staatschef Wladimir Putin nach eigenen Angaben keine Spaltung des Nachbarlandes an. "Wir wollen keine Teilung der Ukraine", sagte Putin am Dienstag in einer Rede vor den Abgeordneten beider Kammern des russischen Parlaments in Moskau. Zuvor hatte er die ukrainische Halbinsel Krim als "untrennbaren" Teil Russlands bezeichnet.

