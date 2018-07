Düsseldorf (dpa) - Millionen Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen in Nordrhein-Westfalen müssen am Dienstag wegen Warnstreiks auf andere Verkehrsmittel ausweichen.

Die Gewerkschaft Verdi hat landesweit mehr als 45 000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Allein im öffentlichen Nahverkehr sollen sich mehr als 10 000 Angestellte beteiligen. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen erzeugen. Auch in anderen Ländern wie Bayern, Hessen und Brandenburg soll die Arbeit niedergelegt werden.

Die Tarifverhandlungen gehen am Donnerstag weiter. Die Gewerkschaften fordern eine Anhebung der Gehälter um 100 Euro und zusätzlich einen Lohnzuwachs von 3,5 Prozent. Die Arbeitgeber lehnen dies ab, haben bisher aber kein eigenes Angebot vorgelegt.