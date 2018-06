Istanbul (AFP) Nach dem Tod des Jugendlichen Berkin Elvan, der in der vergangenen Woche neue Proteste in der Türkei ausgelöst hatte, sind neue Vorwürfe gegen die Polizei aufgetaucht. Wie türkische Medien am Dienstag berichteten, warf ein Augenzeuge der Polizei vor, aus einer Entfernung von 15 bis 20 Metern mit einem Tränengasgewehr gezielt auf den damals 14-jährigen Jungen in Istanbul geschossen zu haben. Der Augenzeuge Özgür Karagöz sagte auf Initiative des Anwalts der Familie Elvan bei der Staatsanwaltschaft aus, die den Tod des Jugendlichen untersucht.

