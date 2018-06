Kiew (AFP) Ein ukrainischer Soldat ist bei einem Angriff auf seinen Militärstützpunkt in der Krim-Hauptstadt Simferopol nach Angaben der Marineführung angeschossen worden. Der Mann sei von Kugeln am Bein verletzt worden, sagte der Marine-Kommandant Sergej Gajduk am Dienstag bei einem Treffen mit Vertretern der ukrainischen Übergangsführung in Kiew. Wann sich der Vorfall ereignete und welche Marine-Einheit betroffen war, ließ Gajduk offen.

