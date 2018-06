New York (AFP) Nach seinen jüngsten Rückrufaktionen hat der US-Autobauer General Motors (GM) einen Oberaufseher für die Fahrzeugsicherheit berufen. Den neu geschaffenen Posten werde Jeff Boyer übernehmen, teilte GM am Dienstag mit. Boyer sei künftig dafür verantwortlich, Sicherheitsprobleme bei der Entwicklung und in der Probephase der Autos zu erkennen und zu beseitigen. Außerdem werde er sich um Fehlerberichte nach dem Verkauf der Fahrzeuge kümmern und Modelle notfalls in die Werkstätten zurückrufen lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.