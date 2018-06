Los Angeles (AFP) Der US-Rapper Chris Brown bleibt vorerst in Haft. Der am Freitag wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen festgenommene 24-Jährige müsse bis zu einer Anhörung am 23. April hinter Gittern bleiben, entschied ein US-Richter am Montag (Ortszeit). Brown war zuvor aus einer Klinik für Drogenentzug und Anti-Aggressionstherapie geflogen, weil er sich nicht an die dortigen Regeln gehalten hatte.

