Köln (SID) - Mit seinen vier Mannschafts-Olympiasiegern um Frontmann Severin Freund und Sotschi-Einzelsiegerin Carina Vogt (Degenfeld) geht der Deutsche Skiverband (DSV) beim Weltcupfinale der Skispringer im slowenischen Planica an den Start. Für den frisch gebackenen Skiflug-Weltmeister Freund geht es im Gesamtweltcup noch um Rang zwei. Hier belegt der 25-Jährige, der in sieben der letzten acht Springen auf Platz eins oder zwei sprang, mit 1123 Punkten Rang drei nur knapp hinter dem Slowenen Peter Prevc (1152).

An der Spitze ist Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch bei 1320 Punkten der erste Triumph kaum noch zu nehmen. Er wäre der zweite Pole nach Adam Malysz (2001, 2002, 2003 und 2007), dem dieses Kunststück gelänge. Platz zwei am Saisonende hatte als letzter deutscher Skispringer Sven Hannawald in der Saison 2002/03 geschafft.

Wieder im DSV-Team ist Richard Freitag. Der 22-Jährige aus Aue war wegen Formschwäche nicht für die Skiflug-WM in Harrachov/Tschechien berücksichtigt worden. Während für die Herren am Freitag und Sonntag zwei Einzel- sowie am Samstag ein Teamspringen auf dem Programm stehen, gehen die Damen in Slowenien am Samstag bei einem Einzel über den Bakken.

Bei den Frauen steht die Japanerin Sara Takanashi bereits als Gesamtsiegerin fest. Carina Vogt, erste Olympiasiegerin der Skisprung-Geschichte, ist nach Platz fünf am vergangenen Wochenende im schwedischen Falun mit 806 Punkten nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen.