Hagen (SID) - Die deutsche Basketball-Schiedsrichterin Anne Panther ist vom Weltverband FIBA für die Frauen-WM in der Türkei (27. September bis 5. Oktober 2014) nominiert worden. Panther (31), die seit 2011 in der Männer-Bundesliga eingesetzt wird, leitet zunächst Vorrundenspiele der Gruppen A und B in Ankara.

"Das ist natürlich eine große Auszeichnung für mich, über die ich mich sehr freue. Ich bin ja erst im zweiten Jahr FIBA-Schiedsrichterin und hatte im vergangenen Jahr mit der U19-WM das erste Highlight. Das macht Lust auf mehr", sagte Panther.