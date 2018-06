Peking (AFP) In der westchinesischen Unruheprovinz Xinjiang hat ein Angreifer einem Polizisten tödliche Verletzungen zugefügt. Der Beamte sei nach der Attacke mit "Waffen", über die nichts Näheres bekannt wurde, gestorben, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Der Angreifer sei von anderen Polizisten erschossen worden. Über seine Identität wurde nichts mitgeteilt. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall, bei dem sonst niemand verletzt wurde, am Montag in der Provinzhauptstadt Urumqi.

