Stuttgart (AFP) Porsche lässt bei seinem neuen 911 GT3 die Motoren wegen Brandgefahr austauschen und ruft deshalb 785 Fahrzeuge in die Werkstätten. Nach intensiven Untersuchungen seien die Gründe für zwei Motorenbrände festgestellt worden, teilte der Autobauer am Mittwoch in Stuttgart mit. Ein loses Pleuel habe das Kurbelgehäuse beschädigt, dadurch sei Öl ausgetreten und habe sich entzündet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.